Investorom v eurozóne aj v Nemecku sa v apríli zhoršila nálada

Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Investorom v eurozóne aj v Nemecku sa v apríli 2025 prudko zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako predpovedali analytici. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu Sentix. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 20 štátoch menovej únie, v apríli znížil na -19,5 bodu z -2,9 bodu v marci. To je oveľa horší výsledok než -8,9 bodu, ktoré predpovedali analytici. Aprílová hodnota indexu je tiež najnižšia od októbra 2023 a prispel k tomu najmä pokles očakávaní investorov, ktorý bol druhý najstrmší v histórii prieskumov.



Konkrétne, čiastkový index očakávaní investorov v eurozóne sa tento mesiac prepadol o 33,8 bodu na -15,8 z 18 bodov v marci. To je tiež najnižšia úroveň od októbra 2023. Aj čiastkový index súčasnej situácie v eurozóne sa v apríli mierne znížil, na -23,3 z -21,8 bodu pred mesiacom.



Čiastočne k tomu prispel fakt, že v marci index dôvery vyletel nahor po oznámení plánov na zvýšenie dlhu Nemecka a eurozóny v dôsledku masívnych investícií do obrany. To vyvolalo nádeje na oživenie európskej ekonomiky.



Ale vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení ciel na dovoz z Európskej únie vo výške 20 % a 25 % na dovoz európskych áut, spôsobilo vlnu šoku a očakávania prudko klesli, čím zmarili všetky nádeje na oživenie hospodárstva.



Ekonomický sentiment v Nemecku sa v apríli znížil na -27,8 z -12,5 bodu v marci. Ekonomické očakávania sa prepadli o 36,3 bodu na -15,8 z 20,5 bodu v marci. Na druhej strane index súčasnej situácie v najväčšej európskej ekonomike vzrástol na -39 z -40,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci.