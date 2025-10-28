< sekcia Ekonomika
Írska ekonomika v 3. štvrťroku mierne klesla
K prvému poklesu od prvého štvrťroka 2024 prispel najmä slabší výkon priemyslu, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti, uviedol štatistický úrad.
Autor TASR
Londýn 28. októbra (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Írska v treťom štvrťroku mierne klesol. Podľa predbežných sezónne upravených údajov, ktoré zverejnil v utorok írsky štatistický úrad, sa v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi znížil o 0,1 % po náraste o 0,2 % v druhom štvrťroku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
K prvému poklesu od prvého štvrťroka 2024 prispel najmä slabší výkon priemyslu, v ktorom dominujú nadnárodné spoločnosti, uviedol štatistický úrad. Na medziročnej báze HDP v treťom štvrťroku spomalil tempo rastu na 10,5 % po tom, ako sa v druhom štvrťroku zväčšil o 17,1 %.
Podľa osobitných údajov štatistického úradu sa maloobchodné tržby v Írsku v septembri medziročne zvýšili o 3,5 %, čo bol najslabší rast za tri mesiace, po augustovom náraste o 3,9 %. Najvyšší medziročný rast na úrovni 8,8 % zaznamenali predajcovia automobilov, zatiaľ čo predaj potravín, nápojov a tabaku klesol o 2,6 %. Medzimesačne sa maloobchodné tržby zvýšili o 0,2 % po augustovom poklese o 1 %.
