Dublin 5. marca (TASR) - Írska ekonomika v minulom roku ako jediná v Európe vzrástla aj napriek opatreniam na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Podporil ju export farmaceutického priemyslu a v oblasti informačných technológií. Ukázali to v piatok predbežné údaje štatistického úradu v Dubline.



Podľa štatistikov sa hrubý domáci produkt (HDP) Írska v minulom roku zvýšil o 3,4 %. Upravený domáci dopyt pritom klesol o 5,4 %. Tento pokles je zhruba v strede rozsahu poklesov, ktoré zaznamenali ostatné európske ekonomiky.



Hrubý národný produkt (HNP) Írska, v ktorom nie sú zahrnuté zisky nadnárodných spoločností, sa v roku 2020 tiež zvýšil, a to o 0,6 %.



Tento výsledok však ukazuje, že veľký a voči pandémii relatívne odolný nadnárodný írsky sektor maskoval vplyv veľmi tvrdých blokád, ktoré spôsobili, že každý štvrtý obyvateľ krajiny je dočasne alebo natrvalo bez práce.



Vo 4. štvrťroku 2020 sa HDP medziročne zvýšil o 1,5 %, k čomu prispelo krátke opätovné otvorenie ekonomiky v decembri. Medzikvartálne však bol HDP v období október – december o 5,1 % nižší ako v období júl – september 2020, keďže v lete došlo k uvoľneniu blokád.



Štatistiky odhalili, že odvetvia zamerané na domáci trh zaznamenali v roku 2020 výrazne nižšiu úroveň aktivity, pričom sektor distribúcie, dopravy, hotelov a reštaurácií vykázal pokles o 16,7 %.



Aj výkon stavebníctva sa vlani znížil, a to o 12,7 %, zatiaľ čo sektor umenia a zábavy sa prepadol o 54,4 %.



Rast však pokračoval v globalizovanejších odvetviach, pričom výkon írskeho priemyslu sa zvýšil o 15,2 % a v sektore informácií a komunikácií o 14,3 %.



Írsky minister financií Paschal Donohoe v komentári k výsledkom uviedol, že rast HDP na úrovni 3,4 % v roku 2020 je pozoruhodný v medzinárodnom kontexte aj v porovnaní s očakávaniami. Poznamenal tiež, že k tomu prispel nárast vývozu o 6,25 % napriek prudkému poklesu svetového dopytu.



„Aj keď bol rok 2020 náročný pre vývozcov potravín a nápojov, farmaceutický a IT sektor zaznamenal mimoriadny rast vývozu, ktorého motorom boli revolučné imunologické lieky, výrobky súvisiace s ochorením COVID-19 a prechod na prácu z domu,“ skonštatoval.