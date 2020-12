Írsko chce pomôcť svojim agroexportérom pri tvrdom brexite

Dublin 13. decembra (TASR) - Írsko pracuje na programe finančnej pomoci exportérom agrárnych a potravinárskych produktov, aby si zachovali podiel na britskom trhu aj po tvrdom brexite.



Írsko bude najpostihnutejšou európskou krajinou, ak sa Británia a Európska únia nedohodnú. "Podľa môjho názoru prioritou bude zachovanie trhového podielu. Dúfame, že niekedy v budúcnosti budeme opäť schopní obchodovať s Britániou a určite nechceme stratiť trhový podiel na tomto skutočne dôležitom trhu," cituje agentúra Reuters írskeho ministra zahraničných vecí Simona Coveneya.



Hoci írske firmy od britského referenda v roku 2016 diverzifikovali svoje exportné trhy a vlani znížili objem obchodu s Britániou na 9 % celkového vývozu, Spojené kráľovstvo stále predstavuje tretinu vývozu agrárnych a potravinárskych produktov. V prípade tvrdého brexitu tento sektor výrazne zasiahnu vysoké clá, ktoré zahŕňajú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Sektor chovu hovädzieho dobytka, ktorý takmer polovicu svojej produkcie vyváža do Británie, by musel platiť až 72-percentné clá.



Podpredseda írskej vlády Leo Varadkar uviedol, že vláda možno bude musieť minúť celý núdzový fond pre ochorenie COVID-19 a brexit v hodnote 3,4 miliardy eur, ktorý vyčlenila v budúcoročnom rozpočte, ak sa Británia nedohodne s EÚ a pandémia sa predĺži do jesene. Tieto peniaze zrejme bude musieť použiť na podporu firiem, ktoré najviac zasiahne tvrdý brexit.