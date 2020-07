Japonská ekonomika klesne najprudšie za celé desaťročia

Tokio 10. júla (TASR) – Japonská ekonomika v súčasnom finančnom roku, ktorý sa končí 31. marca 2021, zníži svoj výkon najprudšie za celé desaťročia. To prinúti vládu pripraviť ďalší balík stimulov na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z prieskumu medzi poprednými analytikmi.



Veľa respondentov predpovedalo, že ďalším politickým krokom japonskej centrálnej bank (Bank of Japan, BoJ), bude zvýšenie stimulov. Nepredpokladajú však, že pandémia spôsobí krízu bankového sektora.



Tretia najväčšia svetová ekonomika by mala v tomto fiškálnom roku 2020/2021 klesnúť o 5,3 %. Ukázala to júlová anketa medzi viac ako 30 ekonómami. To bude jej najväčší pokles od začiatku série porovnateľných údajov v roku 1994.



Odborníci predpovedajú tiež, že v nasledujúcom finančnom roku 2021/22 sa japonské hospodárstvo vráti k rastu a jeho výkon stúpne o 3,3 %.



V súčasnom štvrťroku vzrastie japonská ekonomika o 10 % po poklese o 23,9 % v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca júna, uviedli experti.



Dve tretiny opýtaných očakávajú, že Japonsko v tomto roku pripraví ďalší balík stimulov, aby zmiernilo vplyv pandémie na firmy a domácnosti.



Japonsko doteraz poskytlo dva balíky na podporu ekonomiky v celkovej výške 2,2 bilióna dolárov.



V Japonsku bolo novým koronavírusom infikovaných viac ako 21 000 ľudí a vyše 900 ľudí mu podľahlo.