Japonská ekonomika v 1. kvartáli výrazne klesla

Tokio 18. mája (TASR) - Ekonomika Japonska v 1. kvartáli klesla, pričom pokles bol výraznejší, než sa čakalo. Vývoj hospodárstva ovplyvnilo opätovné zvýšenie počtu infikovaných novým koronavírusom a pomalé tempo očkovania, čo sa odrazilo na výdavkoch spotrebiteľov. To vyvoláva obavy, že jedna z najväčších ekonomík sveta sa bude z pandémie dostávať omnoho pomalšie než iné krajiny.



Ako uviedla v utorok japonská vláda, hrubý domáci produkt Japonska zaznamenal v 1. kvartáli na anualizovanej báze pokles o 5,1 %. Bol tak výraznejší, než predpokladali analytici, ktorí očakávali pokles hospodárstva o 4,6 %. Na porovnanie, v predchádzajúcich troch mesiacoch zaznamenala ekonomika rast o 11,6 %.



Pod výraznejší než očakávaný pokles ekonomiky sa veľkou mierou podpísala súkromná spotreba, ktorá klesla o 1,4 %. Ovplyvnili ju nové obmedzenia s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu, ktoré zasiahli do výdavkov na oblečenie a obuv či do návštev reštaurácií.



O 1,4 % klesli aj kapitálové výdavky firiem. Analytici pritom počítali s ich rastom o 1,1 %.



Export síce rástol, tempo jeho rastu sa však prudko spomalilo. Dosiahlo 2,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli zaznamenal vývoz rast o 11,7 %.