Japonská ekonomika v 3. kvartáli vzrástla viac, ako naznačil odhad

Tokio 9. decembra (TASR) - Japonská ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v pondelok spresnené vládne údaje. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Hrubý domáci produkt (HDP) Japonska sa za tri mesiace do konca septembra 2024 po úprave o sezónne vplyvy zvýšil medzikvartálne o 0,3 %, uviedol v pondelok úrad vlády.



To prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením jeho rastu na 0,2 % z revidovaných 0,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. To bol už druhý štvrťrok po sebe, keď japonská ekonomika zaznamenala rast.



V medziročnom porovnaní sa HDP Japonska v období júl - september 2024 zvýšil o 1,2 % a prekonal prognózy, ktoré predpovedali jeho nárast o 0,9 %.



Štatistiky ukázali, že v medzikvartálnom porovnaní kapitálové výdavky aj zahraničný dopyt v 3. štvrťroku klesli zhodne o 0,1 %, zatiaľ čo súkromná spotreba vzrástla o 0,7 %. Vládne výdavky však stúpli len mierne, o 0,1 %.