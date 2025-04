Japonsko sa snaží získať úľavy od amerických ciel

Tokio 7. apríla (TASR) - Japonská vláda predloží americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi návrhy opatrení, od ktorých si sľubuje získanie úľav od nových ciel, vyhlásil v pondelok japonský premiér Šigeru Išiba. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Japonské firmy patria medzi najväčších zahraničných investorov v Spojených štátoch. Trump napriek tomu minulý týždeň oznámil zavedenie cla vo výške 24 % na dovoz z ázijskej krajiny, ktorá patrí v regióne medzi kľúčových spojencov Washingtonu.



„Sme presvedčení, že musíme predložiť balík opatrení a nemôžeme ho predložiť po častiach,“ povedal Išiba v japonskom parlamente. Opatrenia by podľa neho mohli zahŕňať účasť Japonska na výstavbe plynovodu na Aljaške. Trump vo februári po rozhovoroch s Išibom v Bielom dome povedal, že Tokio bude partnerom v tomto „gigantickom“ projekte.



Hlavný japonský akciový index Nikkei 225 sa v pondelok prepadol o takmer 8 %, čo odráža globálnu neistou investorov, ktorí svoje zdroje presúvajú do bezpečnejších aktív. Súbežne s 24-percentným všeobecným clom na japonský tovar, ktoré nadobúda účinnosť tento týždeň, Spojené štáty už skôr zaviedli 25-percentné clo na dovoz automobilov.



Automobilový sektor je dôležitým pilierom štvrtej najväčšej svetovej ekonomiky, ktorý priamo a nepriamo zamestnáva približne 5,6 milióna ľudí. Automobily tvorili v minulom roku približne 28 % japonského vývozu do USA v celkovej hodnote približne 142 miliárd dolárov (128,43 miliardy eur).



(1 EUR = 1,1057 USD)