Japonský export v januári klesol o 2,6 %

Tokio 19. februára (TASR) - Epidémia koronavírusu mala na začiatku roka negatívny vplyv na japonský export. Tento dosah bol však slabší, než sa experti obávali.



Vývoz v januári medziročne klesol o 2,6 %, uviedlo v stredu japonské ministerstvo obchodu. To bol 14. mesačné zníženie exportu po sebe, jeho tempo sa však spomalilo, keď v decembri export padol o 6,3 %. Experti, naopak, počítali so zrýchlením tempa poklesu na 7 % aj z dôvodu epidémie koronavírusu v Číne.



Dovoz si medziročne pohoršil o 3,6 % po poklese o 4,9 % v decembri, pričom ekonómovia očakávali zníženie len o 2 %.



Celkovo skončil japonský zahraničný obchod v januári s deficitom 1,312 bilióna JPY (11,05 miliardy eur). Analytici predpovedali až 1,684 bilióna JPY.



Upravený obchodný schodok dosiahol 224,1 miliardy JPY po 107,2 miliardy JPY, pričom analytici prognózovali 550,3 miliardy JPY.



Vývoz do Číny v januári medziročne padol o 6,4 % po tom, ako v decembri ešte mierne stúpol. Export do USA klesol o 7,7 %.



(1 EUR = 118,70 JPY)