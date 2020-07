Japonský export v júni klesol o 26,2 %

Tokio 20. júla (TASR) - Japonský export v júni klesol dvojciferne už štvrtý mesiac po sebe. To potvrdzuje, že koronakríza stiahla tretiu najväčšiu svetovú ekonomiku do najhoršej recesie od vojny.



Vývoz v júni medziročne padol o 26,2 % (v máji: -28,3 %) na 4,862 bilióna JPY (39,68 miliardy eur), uviedlo japonské ministerstvo financií. Ekonómovia počítali so znížením o 24,9 %. Dovoz klesol o 14,4 % na 5,130 bilióna JPY, pričom sa prognózovalo -16,8 %.



Výsledkom bol deficit obchodnej bilancie 268,824 miliardy JPY (v máji: 833,4 miliardy JPY). Ekonómovia očakávali schodok na úrovni len 35,8 miliardy JPY.



Export do USA, ktoré sú pre Japonsko kľúčovým trhom, v júni padol o 46,6 %. Vývoz áut do USA sa znížil o 63,3 %, automobilových súčiastok o 58,3 % a leteckých motorov o 56 %.



Vývoz do Ázie, na ktorú pripadá viac než polovica japonských exportov, klesol o 15,3 % a do Európskej únie o 28,4 %.



(1 EUR = 122,53 JPY)