Kanada a Mexiko budú rokovať o obchode

Ottawa 4. augusta (TASR) - Predstavitelia Kanady a Mexika sa tento týždeň stretnú na obchodných rokovaniach. Kanadský minister financií Francois-Philippe Champagne a ministerka zahraničných vecí Anita Anandová odcestujú do Mexika na dvojdňové rokovania s mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou a ďalšími predstaviteľmi, napísal v pondelok denník The Globe and Mail s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rokovania by mali začať v utorok (5. 8.). Kanade a Mexiku sa nepodarilo uzavrieť novú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi v lehote, ktorú americký prezident Donald Trump stanovil do 1. augusta. Minulý týždeň Trump zvýšil clá na Kanadu z 25 % na 35 % pre všetky tovary, ktoré nespadajú pod obchodnú dohodu medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA). Biely dom svoje rozhodnutie odôvodnil okrem iného tým, že Kanada nezabránila pašovaniu fentanylu do USA. V prípade Mexika nové clá nenadobudli účinnosť, keďže Washington poskytol dodatočnú 90-dňovú lehotu na vypracovanie obchodnej dohody.



Mexická vláda, úrad kanadského premiéra a kanadský úrad pre globálne záležitosti k medializovaným informáciám zatiaľ nezaujali žiadne stanovisko, uviedla agentúra Reuters.