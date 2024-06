Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA sa v máji spomalil

Washington 28. júna (TASR) - Kľúčový ukazovateľ inflácie v USA, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), v máji mierne klesol. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo obchodu. To naznačuje, že inflačné tlaky v ekonomike USA sa ďalej zmierňujú. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Konkrétne, spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v máji 2024 stúpli medziročne o 2,6 % po náraste o 2,7 % v apríli. Tento výsledok zodpovedá odhadom analytikov.



Aj jadrový PCE, bez nestálych cien potravín a energií, sa v máji znížil na 2,6 % z aprílových 2,8 %.



V medzimesačnom porovnaní PCE v máji stagnoval po zvýšení o 0,3 % v apríli. A jadrový PCE medzimesačne stúpol len veľmi mierne, o 0,1 % (0,3 % mesiac predtým).



Správa ministerstva zároveň ukázala, že osobné príjmy vzrástli v máji o niečo viac, ako sa očakávalo. Presnejšie, príjem po zdanení a očistený o infláciu vzrástol medzimesačne o 0,5 % (o 0,3 % v apríli), zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že stúpne o 0,4 %. To bol jeho najväčší zisk od septembra 2020.



A výdavky spotrebiteľov, ktoré sú hlavnou hybnou silou ekonomiky USA, sa po úprave o infláciu minulý mesiac zvýšili o 0,3 % po tom, čo v apríli klesli o 0,1 %.