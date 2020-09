Maďarsko podporí hospodárstvo investíciami a znížením daní

Budapešť/Brusel 25. septembra (TASR) - Maďarská ekonomika má podľa odhadov tento rok klesnúť o 6 %. Nové prípady ochorenia COVID-19 však rýchlo pribúdajú. Premiér Viktor Orbán, ktorý je pri moci už viac ako desať rokov, tak čelí najťažšej úlohe za roky svojej vlády.



Slabé vyhliadky hospodárstva by mohli predstavovať hrozbu pre Orbána, ktorého čakajú parlamentné voľby v prvej polovici roku 2022. Dobrá situácia v ekonomike spolu so silnou protiimigračnou kampaňou mu výrazne pomohli pri predchádzajúcich voľbách, v ktorých zvíťazil aj vďaka daňovej politike v prospech rodiny. Maďarsko je však pomerne silno závislé od automobilového priemyslu.



„Investície, investície, investície. Zníženie daní a investície,“ reagoval Orbán v rozhovore v Bruseli na otázku, ako sa pokúsi zlepšiť ekonomiku. „Sústredíme sa na investície, pretože ak máme investície, máme pracovné miesta,“ doplnil.



To podľa neho bude stačiť na to, aby sa hospodársky rast opäť rozbehol aj bez peňazí z nového ozdravného fondu Európskej únie (EÚ) s kapacitou 750 miliárd eur pre celý blok.



Na otázku, či vláda predĺži program podpory pracovných miest, tzv. kurzarbeit, ktorého platnosť vypršala pred mesiacom, povedal, že ak na to bude dôvod, vláda to urobí. Ale teraz sa chce sústrediť viac na investície.



Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku medziročne klesla o 13,6 %, najstrmšie spomedzi krajín východného krídla EÚ. Očakáva sa preto, že jej zotavovanie bude pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Pokiaľ ide o maďarskú menu forint, ktorá tento týždeň klesla na päťmesačné minimá oproti euru, čo vo štvrtok (24. 9.) viedlo centrálnu banku k prekvapujúcemu zvýšeniu sadzieb, Orbán uviedol, že výmenný kurz forintu je v kompetencii banky.



„Národná banka je nezávislá a ja jej dôverujem, takže to jednoducho nie je moja práca. Je to politika národnej banky,“ povedal. „Ak vytvoria silný forint, musím prispôsobiť ekonomickú politiku silnej mene. Ak vytvoria slabší, musím sa prispôsobiť slabšiemu,“ dodal.



Zastal sa tiež guvernéra centrálnej banky Györgya Matolcsyho, svojho dlhoročného spojenca, keď uviedol, že má jeho plnú dôveru. „Ak sa pozriete na čísla z maďarskej ekonomiky za ostatných niekoľko rokov, sú úžasné a je to čiastočne vďaka národnej banke. Fakty vytvárajú dôveru,“ dodal.