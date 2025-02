Maloobchodné tržby v USA v januári klesli prudšie, ako sa čakalo

Washington 14. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v USA na začiatku roka klesli výrazne viac, ako sa čakalo, keď spotrebitelia menej míňali po vianočnej nákupnej sezóne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Maloobchodné tržby v januári padli o 0,9 % po tom, ako v decembri vzrástli o 0,7 % (revízia z +0,4 %), uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so znížením len o 0,1 %.



Hlavným dôvodom negatívneho vývoja bol pokles tržieb predajcov motorových vozidiel o 2,8 %. Maloobchodné tržby bez započítania predaja motorových vozidiel sa v januári znížili o 0,4 % po náraste o 0,7 % v decembri. Ekonómovia na tejto báze prognózovali +0,3 %.



Maloobchodné tržby bez započítania áut, benzínu, stavebných materiálov a potravinových služieb v januári padli o 0,8 % po decembrovom zvýšení o 0,8 %. Analytici počítali so zvýšením o 0,3 %. Tieto takzvané jadrové sú pozorne sledované, keďže najviac korešpondujú so spotrebiteľskými výdavkami ako zložkou HDP.