Medziročná inflácia vo Francúzsku sa v septembri zvýšila na 1,2 %
Autor TASR
Paríž 30. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v septembri zrýchlili medziročný rast na 1,2 % z augustovej úrovne 0,5 %. K rastu prispeli najmä vyššie ceny služieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá v utorok zverejnila údaje francúzskeho štatistického úradu INSEE.
Ceny služieb vrátane zdravotnej starostlivosti, internetu a iných foriem komunikácie sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 2,4 % po raste o 2,1 % v auguste. Ceny energií boli nižšie o 4,5 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci klesli o 6,2 %.
Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v septembri medziročne vzrástol o 1,1 % po augustovom náraste o 0,8 %.
