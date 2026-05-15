Medziročná talianska inflácia sa v apríli zrýchlila
Autor TASR
Rím 15. mája (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku v apríli stúpla na 2,7 % z marcových 1,7 %. Dôvodom bol skok cien energií v súvislosti s vojnou v Iráne. Medzimesačne sa celková hladina spotrebiteľských cien v krajine zvýšila o 1,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Zrýchlenie inflácie spôsobil najmä vývoj cien neregulovaných energetických produktov,“ uviedol taliansky štatistický úrad Istat. Neregulované energetické produkty v apríli medziročne zdraželi o 9,6 % po marcovom oslabení o 2 %. Zvýšili sa aj regulované ceny energetických produktov, a to o 5,3 % po marcovom poklese o 1,6 %. Zároveň sa zrýchlil medziročný rast cien nespracovaných potravín na 5,9 % z úrovne 4,7 % v predošlom mesiaci.
Aprílový medziročný aj medzimesačný rast talianskych spotrebiteľských cien však bol miernejší v porovnaní s predbežným odhadom, ktorý naznačoval, že oproti aprílu minulého roka stúpli o 2,8 % a medzimesačne sa zvýšili o 1,2 %.
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a čerstvých potravín, sa v apríli v Taliansku oslabila na 1,6 % z marcovej hodnoty 1,9 %.
