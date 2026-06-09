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Medziročný rast čínskeho exportu sa v máji zrýchlil
Hodnota čínskeho exportu polovodičov sa v máji medziročne viac ako zdvojnásobila a export automobilov vzrástol o takmer 40 %.
Autor TASR
Peking 9. júna (TASR) - Medziročné tempo rastu čínskeho exportu sa v máji zrýchlilo viac, ako sa očakávalo, a to na 19,4 % z aprílových 14,1 %, keďže vývoz technologických tovarov zostal silný napriek vplyvom vojny v Iráne. Čínsky dovoz sa v máji medziročne zväčšil o 27,4 %, čiže jeho rast sa tiež zrýchlil po aprílovom posilnení o 25,3 %. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil čínsky colný úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Export Číny na americký trh v máji medziročne vzrástol o viac ako 35 % po aprílovom zvýšení o 11 %. Májové tempo rastu bolo najsilnejšie od začiatku roka 2021. Čínsky vývoz do USA prudko klesal väčšinu mesiacov od minuloročného návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, ale export do juhovýchodnej Ázie a Európy prudko vzrástol.
Čínsky export bol v máji podporený dodávkami automobilov a technológií a produktov súvisiacich s umelou inteligenciou, ako sú polovodiče a výpočtová technika. Export je pre Čínu „tlmičom šokov“, ktorý pomáha jej ekonomike prekonať prudký rast globálnych cien energií, ktoré spôsobili infláciu na celom svete, povedal vedúci oddelenia investícií v spoločnosti BNP Paribas Securities Wei Li „Lode, čipy, autá a batérie sa naďalej tešia silnému dopytu vzhľadom na globálny technologický boom,“ povedala ekonómka banky ING Lynn Songová.
Hodnota čínskeho exportu polovodičov sa v máji medziročne viac ako zdvojnásobila a export automobilov vzrástol o takmer 40 %. Najväčší čínsky výrobca elektromobilov BYD uviedol, že v máji v zahraničí predal viac ako 160.600 vozidiel, čo bolo o 80 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Pokročilé polovodiče a dodávky elektromobilov pravdepodobne pomôžu rastu čínskeho exportu po zvyšok tohto roka, povedal Wei Li z banky BNP Paribas.
Export Číny na americký trh v máji medziročne vzrástol o viac ako 35 % po aprílovom zvýšení o 11 %. Májové tempo rastu bolo najsilnejšie od začiatku roka 2021. Čínsky vývoz do USA prudko klesal väčšinu mesiacov od minuloročného návratu amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu, ale export do juhovýchodnej Ázie a Európy prudko vzrástol.
Čínsky export bol v máji podporený dodávkami automobilov a technológií a produktov súvisiacich s umelou inteligenciou, ako sú polovodiče a výpočtová technika. Export je pre Čínu „tlmičom šokov“, ktorý pomáha jej ekonomike prekonať prudký rast globálnych cien energií, ktoré spôsobili infláciu na celom svete, povedal vedúci oddelenia investícií v spoločnosti BNP Paribas Securities Wei Li „Lode, čipy, autá a batérie sa naďalej tešia silnému dopytu vzhľadom na globálny technologický boom,“ povedala ekonómka banky ING Lynn Songová.
Hodnota čínskeho exportu polovodičov sa v máji medziročne viac ako zdvojnásobila a export automobilov vzrástol o takmer 40 %. Najväčší čínsky výrobca elektromobilov BYD uviedol, že v máji v zahraničí predal viac ako 160.600 vozidiel, čo bolo o 80 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Pokročilé polovodiče a dodávky elektromobilov pravdepodobne pomôžu rastu čínskeho exportu po zvyšok tohto roka, povedal Wei Li z banky BNP Paribas.