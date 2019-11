Hospodárstvo Mexika sa v prvých troch mesiacoch 2019 prepadlo

Mexiko 25. novembra (TASR) - Mexiko, druhé najväčšie hospodárstvo Latinskej Ameriky, sa v prvých troch mesiacoch 2019 prepadlo do recesie. Jeho výkon klesol aj 2. štvrťroku a v 3. štvrťroku stagnoval. Ukázali to v pondelok revidované údaje štatistického úradu INEGI.



Podľa spresnených štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v prvých troch mesiacoch roka znížil o 0,1 % oproti posledným trom mesiacom 2018, keď tiež medzikvartálne klesol o 0,1 %. A rovnaký pokles zaznamenal aj v období apríl-jún 2019. V 3. štvrťroku HDP stagnoval.



INEGI tak potvrdil slabú výkonnosť hospodárstva v prvom roku vlády ľavicového prezidenta Andrása Manuela Lópeza Obradora, čo spomalí jeho plány.



Ekonómovia zvyčajne definujú technickú recesiu ako dve po sebe nasledujúce štvrťroky poklesu HDP.



Podľa predbežného odhadu INEGI uverejneného koncom októbra sa mal HDP v období júl-september zvýšiť o 0,1 %. Ale spresnené údaje odhalili, že stagnoval.



Viacerí ekonómovia Mexiku predpovedajú, že tento rok jeho ekonomika nedosiahne žiadny rast. Vlani sa HDP krajiny zvýšil o 2 %.



V budúcom roku by mala mexická ekonomika ožiť a za celý rok vzrásť o 1,1 % vďaka viacerým faktorom, od oživenia ťažby ropy a zemného plynu, väčšej aktivity v stavebníctve a tiež vďaka zvýšeniu miezd aj výdavkov vo verejnom sektore.



Dôverou investorov v druhé najväčšie hospodárstvo Latinskej Ameriky však otriasli viaceré politické kroky prezidenta Lópeza Obradora. Najmä jeho rozhodnutie zrušiť čiastočne vybudované letisko v hodnote 13 miliárd USD (11,81 miliardy eur) v hlavnom meste a ústup od predchádzajúceho rozhodnutia vlády o otvorení ropného a plynárenského priemyslu súkromnému kapitálu. To vyvolalo pochybnosti o jeho riadení ekonomiky.



López Obrador nastúpil do úradu vlani v decembri a sľúbil, že zvýši rast ekonomiky na 4 % ročne. Namiesto toho sa hospodárstvo spomalilo. Teraz sa snaží odvrátiť kritiku tvrdením, že chudobnejšie časti Mexika viac profitujú z jeho politiky.



Podľa štatistického úradu za prvých deväť mesiacov 2019 sa HDP Mexika v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nezmenil.