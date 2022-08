Miera inflácie v Argentíne prekročila v júli 70 %

Buenos Aires 11. augusta (TASR) - Medziročná miera inflácie v Argentíne v júli pravdepodobne prekročila 70 %. Ukázal to prieskum agentúry Bloomberg medzi ekonómami, ktorí očakávajú, že aj za celý rok bude vyššia ako 70 % po obnovených politických otrasoch, ktoré vyvolali prudké cenové skoky a pád miestnej meny.



Podľa prieskumu spotrebiteľské ceny v Argentíne vzrástli v júli oproti predchádzajúcemu roku o 71 %. To je najvyššia úroveň inflácie v krajine od roku 1992.



V medzimesačnom porovnaní ekonómovia v priemere očakávajú zvýšenie cien tovarov a služieb o 7,3 %, najviac za dve desaťročia. Oficiálne údaje budú uverejnené vo štvrtok neskoro večer vzhľadom na časový posun.



Už aj tak vysoká miera inflácie v Argentíne v júli ešte vzrástla, keď minister hospodárstva Martín Guzmán náhle odstúpil z funkcie. To otvorilo cestu k politickej kríze vo vládnej koalícii, ku ktorej sa už dlho schyľovalo.



Prezident Alberto Fernández nahradil Guzmána málo známou ekonómkou Silvinou Batakisovou, ktorá vo funkcii vydržala len tri týždne, kým Fernández touto úlohou nepoveril Sergia Massu, skúseného politika.



Tieto politické otrasy len zhoršili nestabilitu a vyhliadky Argentíny, pričom miestna mena peso na čiernom trhu stratila za mesiac približne 15 % svojej hodnoty a lokálne podniky cez noc zvýšili ceny o 20 %.