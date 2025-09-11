< sekcia Ekonomika
Miera inflácie v USA sa v auguste zvýšila
Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 %.
Autor TASR
Washington 11. septembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v USA v auguste vzrástla. Dosiahla pritom najvyššiu úroveň od januára, keďže stúpli ceny benzínu, potravín, hotelových izieb a leteniek, ako aj ceny oblečenia a ojazdených áut. Ukázali to vo štvrtok údaje štatistického oddelenia amerického ministerstva práce. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.
Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo z 2,7 % v júli, keďže clá prezidenta Donalda Trumpa sa začínajú premietať do cien v najväčšej svetovej ekonomike.
V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v USA v auguste o 0,4 %, čo bolo viac ako ich nárast o 0,2 % v júli.
Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v auguste medziročne vzrástla o 3,1 %, rovnako ako v júli. Medzimesačne sa zvýšila o 0,3 %.
Tento týždeň sa všetky oči upierajú na čísla o inflácii, keďže tie majú zvyčajne určitý vplyv na rozhodnutia Federálneho rezervného systému (Fed) o úrokových sadzbách.
Analytici sa domnievajú, že Fed je pripravený začať znižovať úrokové sadzby.
Tieto údaje sú poslednými, ktoré Fed dostane pred svojím kľúčovým zasadnutím na budúci týždeň. Všeobecne sa očakáva, že zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,3 % na približne 4,1 %.
Aj keď inflácia prudko stúpa, nedávne vládne správy odhalili, že nábor nových zamestnancov sa v uplynulých mesiacoch prudko spomalil. Miera nezamestnanosti sa v auguste zvýšila, ale je stále pomerne nízka na úrovni 4,3 %.
Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien (CPI) v Spojených štátoch v auguste 2025 zvýšil medziročne o 2,9 %. Tempo jeho rastu sa tak zrýchlilo z 2,7 % v júli, keďže clá prezidenta Donalda Trumpa sa začínajú premietať do cien v najväčšej svetovej ekonomike.
V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v USA v auguste o 0,4 %, čo bolo viac ako ich nárast o 0,2 % v júli.
Medziročná jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v auguste medziročne vzrástla o 3,1 %, rovnako ako v júli. Medzimesačne sa zvýšila o 0,3 %.
Tento týždeň sa všetky oči upierajú na čísla o inflácii, keďže tie majú zvyčajne určitý vplyv na rozhodnutia Federálneho rezervného systému (Fed) o úrokových sadzbách.
Analytici sa domnievajú, že Fed je pripravený začať znižovať úrokové sadzby.
Tieto údaje sú poslednými, ktoré Fed dostane pred svojím kľúčovým zasadnutím na budúci týždeň. Všeobecne sa očakáva, že zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zo 4,3 % na približne 4,1 %.
Aj keď inflácia prudko stúpa, nedávne vládne správy odhalili, že nábor nových zamestnancov sa v uplynulých mesiacoch prudko spomalil. Miera nezamestnanosti sa v auguste zvýšila, ale je stále pomerne nízka na úrovni 4,3 %.