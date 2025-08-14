Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miera inflácie vo Francúzsku zostala v júli na júnovej úrovni 1 %

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ide o najvyššiu mieru inflácie za päť mesiacov a zhoduje sa s prognózami analytikov.

Autor TASR
Paríž 14. augusta (TASR) - Medziročná miera inflácie vo Francúzsku zostala v júli stabilná na júnovej úrovni 1 %. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu INSEE, ktoré potvrdili rýchly odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Ide o najvyššiu mieru inflácie za päť mesiacov a zhoduje sa s prognózami analytikov.

K júlovej inflácii v druhej najväčšej ekonomike eurozóny prispelo najmä zrýchlenie tempa rastu cien potravín (na 1,6 % z 1,4 % v júni) aj cien služieb (na 2,5 % z 2,4 %), čo však bolo kompenzované väčším poklesom cien energií (-7,2 % oproti -6,7 %). Ceny priemyselných výrobkov klesli rovnakým tempom ako v júni (-0,2 %).

V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny vo Francúzsku v júli zvýšili o 0,2 % po náraste o 0,4 % v júni.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, vo Francúzsku v júli vzrástol medziročne o 0,9 %, rovnako ako v júni, a medzimesačne o 0,3 % (0,4 % v júni). Aj tieto údaje sa zhodujú s rýchlym odhadom.
