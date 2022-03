Milióny ľudí v Británii zápasia s prudkým nárastom inflácie

Londýn 19. marca (TASR) - Milióny domácností v Spojenom kráľovstve vrátane detí si od nasledujúceho mesiaca budú musieť viac utiahnuť opasky a zaobísť bez niektorých základných položiek vrátane potravín a oblečenia. Ich účty totiž v apríli stúpnu a príjmy klesnú. Ukázal to tento týždeň prieskum think-tanku New Economics Foundation (NEF).



NEF odhaduje, že až 23,4 milióna ľudí si nebude môcť dovoliť spoločensky prijateľnú životnú úroveň. Množstvo rodín bude musieť túto jar obetovať niektoré základné položky, a to aj potraviny či výmenu oblečenia a obuvi, uvádza sa v správe.



Britov, ktorí už zápasia s najvyššou infláciou za uplynulé desaťročia, čaká v apríli zvýšenie dane z príjmu. A aby toho nebolo málo, v tom istom mesiaci sa v dôsledku prudkého nárastu veľkoobchodných cien energií zvýši domácnostiam aj strop pre účty za plyn a elektrinu.



"Životné náklady rastú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým v nedávnej histórii," povedal ekonóm NEF Sam Tims. "Zatiaľ, čo všetky rodiny budú v apríli pociťovať väčší tlak, domácnosti s najnižšími príjmami budú zasiahnuté oveľa viac," dodal.



Kríza "nákladov na život" v Británii sa pritom môže ďalej zhoršovať, keďže invázia Ruska na Ukrajinu vyhnala ceny ropy na najvyššie úrovne za 14 rokov.



Dlhšie trvajúci konflikt na Ukrajine by tak mohol spôsobiť, že účty najchudobnejších domácností na jeseň opäť stúpnu o vyše 10 %, upozornil ďalší think-tank Resolution Foundation. Vláda Spojeného kráľovstva totiž každých šesť mesiacov prehodnocuje cenový strop účtov za energie pre domácnosti.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.