MMF predpovedá mierne oživenie Nemecka, ale s rizikom poklesu

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, je na ceste k miernemu oživeniu, ale riziká sú stále naklonené smerom k jej poklesu. V neistom prostredí by jeho fiškálna politika mala byť flexibilná. Uviedol to v pondelok vo svojej správe Medzinárodný menový fond (MMF).



Vo vyhlásení po skončení misie v Nemecku fond predpovedal Nemecku spomalenie hospodárskeho rastu na približne 2 % v roku 2022. A mierne zrýchlenie nad 2 % v roku 2023, ak sa znížia ceny energií, zmiernia problémy v dodávateľských reťazcoch a ochorenie COVID-19 zostane pod kontrolou.



"Rast potom klesne smerom k potenciálu po roku 2024," uviedol MMF vo svojej správe podľa tzv. Článku IV.



"Produkcia by v strednodobom horizonte zostala pod trendom pred pandémiou, vzhľadom na protivietor zo zvýšených cien energií pre súkromné investície, slabší vonkajší dopyt a väčšiu ekonomickú a geopolitickú neistotu po vojne na Ukrajine," dodal MMF.



TASR správu prevzala z Reuters.