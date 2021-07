Medzinárodný menový fond zlepšil prognózu vývoja ekonomiky USA

Washington 2. júla (TASR) – Medzinárodný menový fond (MMF) výrazne zlepšil prognózu rastu americkej ekonomiky na tento aj budúci rok. Ako uviedol, najnovšie očakáva, že ekonomika USA vzrastie tento rok o 7 %, čo je najvýraznejšie tempo rastu od 80. rokov.



MMF vylepšil tohtoročnú prognózu z predchádzajúceho aprílového odhadu na úrovni 4,6 %. Ako dôvod uviedol výrazné zlepšovanie situácie po pandémii nového koronavírusu, pod čo sa podpísalo najmä rýchle tempo vakcinácie obyvateľstva. Zároveň očakáva schválenie väčšiny návrhov amerického prezidenta Joea Bidena v rámci výdavkov na infraštruktúru a sociálnu oblasť. Ak sa prognóza MMF vyplní, bude to najrýchlejšie tempo rastu americkej ekonomiky od roku 1984.



Fond zároveň zlepšil odhad aj na rok 2022. Zatiaľ čo v apríli uvádzal rast na úrovni 3,5 %, teraz odhaduje, že ekonomika v budúcom roku vzrastie o 4,9 %.



Šéfka MMF Kristalina Georgievová uviedla, že Bidenove výdavkové programy umožnia zrealizovať mnohé odporúčania fondu, ktoré inštitúcia predkladá USA už niekoľko rokov. Patria k nim investície na zvýšenie produktivity, podpora vzdelávania a zvýšenie počtu žien na pracovnom trhu.



Prognóza MMF bola zverejnená krátko po tom, ako svoj odhad vývoja americkej ekonomiky zverejnil Rozpočtový úrad Kongresu. Ten svoju prognózu rastu v tomto roku zvýšil zhruba dvojnásobne na 7,4 %. Zároveň uviedol, že priemerné tempo rastu by do konca roka 2025 malo dosiahnuť 2,8 %.