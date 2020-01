Medzinárodný menový fond zhoršil vyhliadky svetovej ekonomiky

Davos 20. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond zhoršil prognózy rastu globálnej ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Varoval, že tempo bude relatívne nízke a že sa neukazujú signály výraznejšieho zotavenia.



Experti MMF síce počítajú v tomto roku so zrýchlením tempa globálnej expanzie na 3,3 % z 2,9 % vlani, nová predpoveď je však nižšia v porovnaní s októbrovou prognózou, keď MMF očakával nárast o 3,4 % po zvýšení o 3 % v roku 2019. Fond ešte výraznejšie skresal predpoveď na rok 2021, konkrétne na 3,4 % z 3,6 %.



MMF v novom výhľade pre svetovú ekonomiku, ktorý zverejnil na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, menoval medzi pozitívnymi faktormi, ktoré podporujú rast, napríklad uvoľnenú politiku centrálnych bánk, čiastočnú obchodnú dohodu medzi USA a Čínou rovnako ako zníženie obáv, že Británia vystúpi z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Hlavným dôvodom revízie vyhliadok smerom nadol je slabší rast indickej ekonomiky.



"Prognózované oživenie globálneho rastu zostáva neisté. Naďalej závisí od zotavenia rozvíjajúcich sa trhových ekonomík, ktoré sú pod tlakom a nedarí sa im, keď rast v rozvinutých ekonomikách sa stabilizuje v blízkosti aktuálnych úrovní," uviedla hlavná ekonómka MMF Gita Gopinathová. "Niektoré riziká sa čiastočne znížili vďaka oznámeniu prvej fázy obchodnej dohody medzi USA a Čínou a poklesu pravdepodobnosti brexitu bez dohody," dodala.



Fond počíta s tým, že expanzia rozvinutých ekonomík sa mierne spomalí z 1,7 % vlani na 1,6 % v tomto aj budúcom roku. Exportne orientované ekonomiky, ako napríklad Nemecko, by mali profitovať zo zvýšenia zahraničného dopytu. Naopak, rast USA sa spomalí z dôvodu oslabovania vplyvu fiškálnych stimulov.



MMF predpovedá, že hrubý domáci produkt Spojených štátov tento rok stúpne o 2 % a v roku 2021 o 1,7 % po zvýšení o 2,3 % vlani a o 2,9 % v roku 2018. Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa mierne zrýchli na 1,3 % v tomto roku a na 1,4 % v roku 2021 z 1,2 % v roku 2019. Japonský HDP by si mal tento rok polepšiť o 0,7 % a v roku 2021 o 0,5 % po náraste o 1 % vlani. Mierne by sa mala zrýchliť aj expanzia britskej ekonomiky na 1,4 %, respektíve 1,5 %, po 1,3 % vlani aj predvlani.



Tempo rastu rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík sa podľa MMF tento rok zrýchli na 4,4 % a v roku 2021 na 4,6 % z 3,7 % v roku 2019. Fond však v porovnaní s októbrovou prognózou všetky tieto predpovede znížil o 0,2 percentuálneho bodu. Najviac k revízii prispela India, kde sa rast prudko spomalil z dôvodu turbulencií v nebankovom finančnom sektore a slabého zvyšovania príjmov v poľnohospodárskych oblastiach.



MMF predpovedá, že tempo expanzie čínskeho HDP sa spomalí na 6 % v tomto roku a 5,8 % v roku 2021 z 6,1 % vlani a 6,6 % v roku 2018. Indický HDP tento rok stúpne o 5,8 % a na budúci rok o 6,5 % po zvýšení o 4,8 % vlani a o 6,8 % predvlani.