Morgan Stanley zvýšila prognózu rastu USA v roku 2023

New York 21. júla (TASR) - Banka Morgan Stanley zvýšila prognózu rastu ekonomiky USA v tomto roku v súvislosti so silným priemyselným sektorom a väčšími verejnými investíciami do infraštruktúry. Predpovedá tiež ekonomike mäkké pristátie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Analytici Morgan Stanley najnovšie očakávajú, že reálny hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v roku 2023 vzrastie v priemere o 1,3 %, namiesto o 0,6 % v ich predchádzajúcej prognóze.



"Prichádzajúce údaje poukazujú na oveľa mäkšie pristátie, ako sme očakávali, vďaka verejným investíciám do infraštruktúry a nebytových štruktúr," napísala vo štvrtok ekonómka Morgan Stanley Ellen Zentnerová.



Banka predpovedá rast investícií do nebytových štruktúr o 12,9 % vo 4. štvrťroku a štátnych a lokálnych investícií o 4 %.



Dôvody na mäkké pristátie americkej ekonomiky, teda spomalenie jej rastu a vyhnutie sa recesii, pribúdajú, pričom banka Goldman Sachs začiatkom tohto týždňa znížila pravdepodobnosť recesie v USA v nasledujúcich 12 mesiacoch na 20 % z 25 % v skoršej prognóze.