Nálada amerických spotrebiteľov sa v septembri zhoršila
Autor TASR
Ann Arbor 26. septembra (TASR) - Nálada amerických spotrebiteľov sa v septembri 2025 zhoršila o niečo viac, než sa predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery sa v septembri znížil na 55,1 bodu z augustových 58,2 bodu, uviedla Michiganská univerzita a revidovala svoj predbežný odhad, ktorý počítal s poklesom na 55,4 bodu. Ekonómovia počítali s tým, že index zostane bez revízie.
Index hodnotenia aktuálnej ekonomickej situácie v septembri klesol na 60,4 bodu zo 61,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci a index očakávaní na 51,7 bodu z 55,9 bodu.
„Hoci bol septembrový pokles relatívne mierny, bol viditeľný v širokej vrstve populácie, vo všetkých vekových, príjmových a vzdelanostných skupinách a vo všetkých piatich zložkách indexu,“ uviedla šéfka oddelenia prieskumov spotrebiteľov Joanne Hsu. Dodala, že jedinou výnimkou boli spotrebitelia s väčšími akciovými portfóliami, ktorých nálada v septembri stagnovala.
Jednoročné inflačné očakávania sa mierne znížili na 4,7 % zo 4,8 % v auguste, zatiaľ čo 5-ročné očakávania vzrástli na 3,7 % z 3,5 %.
