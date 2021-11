Nálada investorov v eurozóne sa v novembri nečakane zlepšila

Brusel 8. novembra (TASR) - Nálada investorov v eurozóne sa tento mesiac nečakane zlepšila, prvýkrát od júla. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu Sentix, podľa ktorého sa pod to podpísali ekonomické očakávania investorov.



Index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch eurozóny, dosiahol v novembri 18,3 bodu oproti 16,9 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok je prekvapením, keďže ekonómovia očakávali, že nálada investorov klesne. Index dôvery odhadovali na úrovni 15,5 bodu.



Pod nečakaný vývoj sa podpísali očakávania investorov, zatiaľ čo čiastkový index súčasnej situácie klesol na 5-mesačné minimum. Ako Sentix informoval, čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie dosiahol v novembri 23,5 bodu oproti októbrovej hodnote 26,3 bodu. Novembrová hodnota je najnižšia od júna tohto roka.



Naopak, čiastkový index očakávaní dosiahol v novembri 13,3 bodu. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenal 8 bodov.



Sentix zároveň zverejnil údaje o vývoji nálady investorov v Nemecku, najväčšej ekonomike eurozóny. Tam nálada investorov klesla, pokles bol však iba mierny. Index dôvery dosiahol v novembri 19,7 bodu, zatiaľ čo v októbri predstavoval 20 bodov. Na náladu investorov v Nemecku vplýva najmä nepriaznivá situácia v automobilovom priemysle, ktorý trpí v dôsledku nedostatku čipov.



Čiastkový index súčasnej situácie zaznamenal výrazný pokles, z októbrovej hodnoty 31 bodov na 24,8 bodu. To je najnižšia hodnota od mája. Na druhej strane, čiastkový index očakávaní vzrástol z 9,5 na 14,8 bodu.