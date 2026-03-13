Nálada spotrebiteľov v USA sa v marci zhoršila
Prieskum sa uskutočnil od 17. februára do 9. marca, teda sčasti ešte pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán.
Autor TASR
Ann Arbor 13. marca (TASR) - Nálada spotrebiteľov v USA sa v marci zhoršila. Dôvodom je vojna s Iránom a nárast cien benzínu. TASR o tom informuje na základe správy Michiganskej univerzity.
Index spotrebiteľskej dôvery v marci klesol na 55,5 bodu z februárových 56,6 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so znížením len na 56,2 bodu.
Prieskum sa uskutočnil od 17. februára do 9. marca, teda sčasti ešte pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán. Šéfka oddelenia prieskumov spotrebiteľov Michiganskej univerzity Joanne Hsuová uviedla, že odpovede po vypuknutí konfliktu vymazali zlepšenie nálady zaznamenané pred vojnou.
Index hodnotenia aktuálnych ekonomických podmienok stúpol na 57,8 bodu z 56,6 bodu pred mesiacom. Index očakávaní však padol na 54,1 bodu z 56,6 bodu.
Pokles jednoročných inflačných očakávaní sa po šiestich mesiacoch zastavil, keď stagnovali na úrovni 3,4 %. Päťročné inflačné očakávania sa znížili na 3,2 % z 3,3 %.
Index spotrebiteľskej dôvery v marci klesol na 55,5 bodu z februárových 56,6 bodu, uviedla Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so znížením len na 56,2 bodu.
Prieskum sa uskutočnil od 17. februára do 9. marca, teda sčasti ešte pred začiatkom americko-izraelských útokov na Irán. Šéfka oddelenia prieskumov spotrebiteľov Michiganskej univerzity Joanne Hsuová uviedla, že odpovede po vypuknutí konfliktu vymazali zlepšenie nálady zaznamenané pred vojnou.
Index hodnotenia aktuálnych ekonomických podmienok stúpol na 57,8 bodu z 56,6 bodu pred mesiacom. Index očakávaní však padol na 54,1 bodu z 56,6 bodu.
Pokles jednoročných inflačných očakávaní sa po šiestich mesiacoch zastavil, keď stagnovali na úrovni 3,4 %. Päťročné inflačné očakávania sa znížili na 3,2 % z 3,3 %.