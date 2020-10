Brusel 29. októbra (TASR) - Nálada v ekonomike eurozóny sa tento mesiac nezmenila. To prekvapilo analytikov, ktorí predpovedali, že klesne. Ukázal to najnovší prieskum Európskej komisie.



Konkrétne, index ekonomického sentimentu (Economic Sentiment Indicator, ESI), v 19 krajinách, ktoré zaviedli euro, zostal v októbri na septembrovej úrovni 90,9 bodu, zatiaľ čo analytici očakávali jeho pokles na 89,5 bodu.



Prieskum sa zvyčajne uskutočňuje v prvých dvoch až troch týždňoch mesiaca, čo znamená, že neodráža zhoršovanie pandemickej situácie a oznámenie o zavedení blokád vo Francúzsku a v Nemecku tento týždeň.



Z prieskumu ďalej vyplýva, že spotrebiteľom sa v októbri zhoršila nálada a príslušný index klesol na -15,5 z -13,9 bodu v septembri. Tento výsledok sa zhoduje s bleskovým odhadom, ktorý bol zverejnený minulý týždeň.



Sentiment v službách, najväčšom sektore eurozóny, ktorý sa podieľa zhruba dvoma tretinami na jej hrubom domácom produkte, sa tiež znížil, a to na -11,8 z -11,2 bodu. Ekonómovia však očakávali jeho prepad na -14 bodov.



Optimizmus v priemysle pritom tento mesiac stúpol na -9,6 z -11,4 bodu a prekonal odhady na úrovni -11 bodov. Prispelo k tomu zvýšenie dôvery vo výrobe aj v stavebníctve.