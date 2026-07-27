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< sekcia Ekonomika

Nálada v nemeckom súkromnom sektore sa v júli zlepšila

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Index podnikateľskej dôvery mníchovského inštitútu Ifo v júli stúpol na 86,6 bodu z júnových 85,7 bodu (revízia z 85,6 bodu).

Autor TASR
Berlín 27. júla (TASR) - Nálada v nemeckom súkromnom sektore v júli vzrástla viac, ako sa očakávalo. Dôvodom bolo najmä výrazné zlepšenie očakávaní firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Index podnikateľskej dôvery mníchovského inštitútu Ifo v júli stúpol na 86,6 bodu z júnových 85,7 bodu (revízia z 85,6 bodu). Analytici počítali s nárastom len na 86,0 bodu. „Napriek neistote spojenej so situáciou v Perzskom zálive sa pesimizmu v nemeckej ekonomike znížil,“ uviedol šéf Ifo Clemens Fuest.

Index očakávaní vzrástol na 86,7 bodu z 84,3 bodu. Naopak, index hodnotenia aktuálnej situácie mierne klesol na 86,5 bodu z 87 bodov. Prieskum Ifo ukázal, že podnikateľská nálada sa v júli zlepšila vo všetkých hlavných sektoroch nemeckej ekonomiky.
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