Nálada v tureckej ekonomike sa v septembri mierne zlepšila
Index ekonomického sentimentu v septembri stúpol na 98 bodov z augustových 97,9 bodu, uviedol turecký štatistický úrad.
Autor TASR,aktualizované
Ankara 29. septembra (TASR) - Nálada v tureckej ekonomike sa v septembri mierne zlepšila druhý mesiac po sebe, avšak zostáva pod dlhodobým priemerom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Index ekonomického sentimentu v septembri stúpol na 98 bodov z augustových 97,9 bodu, uviedol turecký štatistický úrad. Index však zostáva pod hranicou 100 bodov, čo signalizuje pesimistické vyhliadky.
Spomedzi jednotlivých zložiek sa dôvera v maloobchodnom sektore v septembri zlepšila, keď sa príslušný index zvýšil na 109,2 bodu z augustových 108,8 bodu. Index nálady v stavebnom sektora vzrástol na 88,3 bodu z 85,3 bodu.
Index dôvery vo výrobnom sektore sa zvýšil na 100,8 bodu zo 100,6 bodu. Index dôvery v službách klesol na 111 bodov zo 111,1 bodu. Nálada spotrebiteľov sa zhoršila, keď príslušný index klesol na 83,9 bodu z 84,3 bodu.
