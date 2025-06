Nemecká ekonomika po dvoch rokoch poklesu vzrastie

Berlín 12. júna (TASR) - Viaceré nemecké inštitúty vo štvrtok zlepšili svoje prognózy pre ekonomiku v tomto aj budúcom roku po väčšom, ako očakávanom raste v 1. štvrťroku. A tiež v reakcii na plánované prudké zvýšenie výdavkov na infraštruktúru a na obranu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Inštitút pre svetovú ekonomiku (Institut für Weltwirtschaft, IfW) v revidovanej prognóze predpovedá, že nemecká ekonomika po dvoch rokoch poklesu po sebe tento rok vzrastie.



Inštitút najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok zvýši o 0,3 % namiesto stagnácie, s ktorou počítal predtým. Poukázal pritom na revidovaný rast nemeckej ekonomiky v 1. štvrťroku o 0,4 % namiesto o 0,2 % pri rýchlom odhade.



„Nemecká ekonomika vidí nejaké svetlo na konci tunela,“ uviedli ekonómovia inštitútu.



Optimistickejší sú aj v súvislosti s budúcim rokom, keď zvýšili prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky na 1,6 % z predchádzajúcich 1,5 %.



Aj mníchovský inštitút Ifo vo štvrtok zvýšil svoju prognózu a v tomto roku očakáva rast hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka o 0,3 %, a nie o 0,2 %, a v roku 2026 o 1,5 % namiesto o 0,8 % v jarnej prognóze.



„Kríza v nemeckej ekonomike dosiahla svoje dno v zimnom polroku,“ povedal Timo Wollmershäuser, vedúci predpovedí Ifo. „Jedným z dôvodov rastu sú fiškálne opatrenia ohlásené novou nemeckou vládou,“ dodal.



Nemecký kabinet minulý týždeň schválil balík daňových úľav vo výške 46 miliárd eur na podporu firiem a oživenie stagnujúcej ekonomiky.



Nemecký parlament v marci schválil aj plány na masívny nárast výdavkov, vrátane fondu vo výške 500 miliárd eur pre infraštruktúru a investície do obrany.



Ifo odhaduje, že tieto opatrenia zvýšia HDP pravdepodobne o 0,1 percentuálneho bodu v tomto roku a o 0,7 percentuálneho bodu v budúcom roku v porovnaní so scenárom bez vládnych ekonomických plánov.



Do tretice, aj inštitút pre ekonomický výskum (IWH) so sídlom v Halle vo štvrtok vyhlásil, že nemecká ekonomika vykazuje prvé známky oživenia. Viceprezident IWH Oliver Holtemöller pritom poukázal na rast HDP v 1. štvrťroku 2025 o 0,4 %, pričom zdôraznil, že sa prvýkrát po určitom čase zvýšila aj súkromná spotreba.



IWH v letnej prognóze predpovedá, že HDP Nemecka za celý rok 2025 vzrastie o 0,4 %, čo je revízia smerom nahor oproti marcovej predpovedi hospodárskeho rastu o 0,1 %. V roku 2026 inštitút očakáva rast HDP o 1,1 %.



IWH však zároveň upozornil, že nemecká ekonomika naďalej čelí štrukturálnym výzvam, ako sú demografické zmeny, neistota okolo prechodu na obnoviteľné zdroje a situácia v Číne, kde pomalé licenčné procesy na vývoz vzácnych zemín narušili výrobu v niektorých častiach nemeckého priemyslu.



Kľúčovým problémom zostáva tiež napätie v obchode, pričom Holtemöller zdôraznil, že „významné riziko pre nemeckú ekonomiku spočíva v možnej eskalácii obchodných konfliktov s USA“.



Clá na tovar z Európskej únie, ktoré prezident Donald Trump oznámil v apríli, boli zatiaľ odložené. Ale len dočasne, na 90 dní. Okrem toho Trump pohrozil, že ich zvýši až na 50 %, čo by tvrdo zasiahlo nemeckú ekonomiku.