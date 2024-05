Nemecká ekonomika v tomto roku vzrastie len o 0,2 %

Berlín 15. mája (TASR) - Nemecká rada hospodárskych expertov znížila prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku. Aktuálny vývoj podľa nich charakterizuje celkovo slabý dopyt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zbor ekonomických poradcov spolkovej vlády, ktorí sa tiež niekedy nazývajú piati mudrci, aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,2 %. Ešte v na jeseň experti očakávali expanziu o 0,7 %.



Na budúci rok by sa tempo rastu nemeckej ekonomiky malo podľa expertov zrýchliť na 0,9 %. Spolková vláda počíta s expanziou o 1 %.



Nemecká inflácia by sa mala naďalej spomaľovať. Podľa aktuálnych predpovedí v tomto roku jej medziročná miera inflácie dosiahne 2,4 % a v roku 2025 klesne na 2,1 %.



Podľa nemeckých ekonomických expertov svetový obchod a globálna priemyselná výroba v priebehu tohto roka pravdepodobne vzrastú, čo bude mať pozitívny vplyv na vývoz. Exportéri sa však musia vyrovnávať so silnou konkurenciou, zvyšovaním nákladov na pracovnú silu a pokračujúcim rastom cien energií.