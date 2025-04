Nemecká expertka verí, že dohoda o clách v USA je možná

Berlín 8. apríla (TASR) - Napriek hroziacej eskalácii obchodného konfliktu medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi, nemecká odborníčka na obchodnú politiku USA Laura von Danielsová stále vidí šance na dohodu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„V oznámeniach amerického prezidenta Donalda Trumpa o clách sú stále určité medzery. Je tu priestor na manévrovanie, pozitívne aj negatívne,“ povedala politologička z Nemeckého inštitútu pre medzinárodné a bezpečnostné záležitosti v Berlíne v utorok agentúre DPA.



Hoci všeobecné minimálne clo vo výške 10 % na dovoz do USA zo všetkých krajín pravdepodobne nebude zrušené, von Danielsová verí, že rokovania o príplatkoch pre jednotlivé krajiny, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v stredu (9. 4.), sú možné.



Trump pre EÚ oznámil colnú sadzbu vo výške 20 %, zatiaľ čo európsky blok vyhlásil, že chce s USA dohodu o voľnom obchode s priemyselným tovarom. Von Danielsová však zároveň varovala, že situácia sa môže aj zhoršiť. Trump by mohol uvaliť dodatočné clá na konkrétne priemyselné odvetvia, napríklad na farmaceutický sektor, alebo sa pokúsiť zakázať európskym spoločnostiam vyvážať určité technológie do Číny. „To by mohlo viesť ku kolapsu ďalšieho sektora,“ povedala.



Závislosť Európy od USA v otázke bezpečnosti zároveň výrazne obmedzuje možnosti EÚ na protiopatrenia, ako sú akcie proti americkým digitálnym korporáciám, dodala expertka.



„Trump spája obchodnú politiku s bezpečnostnou politikou. Spája colné hrozby s požiadavkami na vyššie výdavky na obranu,“ vysvetlila von Danielsová.



Vie si dokonca predstaviť, že Trump by mohol využiť členstvo v NATO alebo bezpečnostné záruky USA pre Európu ako páku. Ako dlho a ako rozhodne bude Trump pokračovať v tomto kurze, môže závisieť od toho, či v USA vzniknú širšie protesty alebo či sa jeho vlastná voličská základňa obráti proti nemu.



Podľa von Danielsovej počiatočné modely ukazujú, že clá by mohli priemernú americkú domácnosť stáť 3000 až 5000 USD (2735,48 - 4559,13 eura) ročne. „Trump poškodzuje veľkú časť svojich vlastných priaznivcov,“ skonštatovala. Podľa nej je tiež možné, že Trump sa môže čoskoro dištancovať od svojho poradcu Elona Muska ako symbolický akt na upokojenie svojej základne. Prezident si už uvedomuje, že Muskovo hromadné prepúšťanie a škrty v rozpočte nemajú medzi jeho voličskou základňou dobrý ohlas a v nedávnych vystúpeniach sa začal vzďaľovať od Muskovej pozície.



DPA v separátnej správe uviedla, že Musk, šéf Tesly, sa cez víkend pokúšal presvedčiť prezidenta Trumpa, aby prehodnotil rozsiahle dovozné clá, no podľa denníka Washington Post sa mu to napokon nepodarilo.



Americké noviny s odvolaním sa na dvoch ľudí, ktorí sú s touto záležitosťou oboznámení, uviedli, že Musk osobne vyzval prezidenta, aby zvrátil politiku, ktorá otriasla trhmi a vyvolala kritiku podnikateľov. Trump však, naopak, pohrozil zavedením ďalších ciel vo výške 50 % na dovoz z Číny nad rámec 34-percentných ciel, ktoré oznámil minulý týždeň.



Aj keď je Tesla menej vystavená globálnym dodávateľským reťazcom ako tradiční výrobcovia automobilov, analytici upozorňujú, že oslabené spotrebiteľské výdavky v dôsledku ciel môžu ovplyvniť dopyt po jej vozidlách.



(1 EUR = 1,0967 USD)