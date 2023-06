Berlín 20. júna (TASR) - Nemecká vláda bude pokračovať v hospodárskej spolupráci s Čínou. Uviedol to v utorok kancelár Olaf Scholz po stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a AFP.



Scholz na tlačovej konferencii povedal, že sa chce vyhnúť prílišnému spoliehaniu sa na čínsky obchod a diverzifikovať dodávky kľúčových produktov do Nemecka, no zároveň ubezpečil Li Čchianga, že Berlín "nemá záujem o ekonomické oddelenie od Číny".



Čínsky premiér zase vyzval na užšiu spoluprácu s Nemeckom s cieľom podporiť globálnu ekonomiku, ktorá zápasí s ťažkosťami.



Li Čchiang na svojej prvej zahraničnej ceste od vymenovania za čínskeho premiéra uviedol, že Peking kladie dôraz na zlepšenie vzťahov s Európskou úniou (EÚ), keďže kritika Pekingu zo strany bloku silnie.



Podľa Scholza je potrebné, aby Peking zlepšil prístup na čínsky trh a zaviedol férové konkurenčné podmienky pre nemecké a iné zahraničné spoločnosti.



Kancelár poukázal tiež na dôležitosť dodržiavania ľudských práv vo výrobe aj dodávateľskom reťazci. Upozornil, že spotrebitelia vo svete venujú čoraz väčšiu pozornosť spôsobu výroby produktov.



Po vystúpení oboch politikov neboli povolené otázky, pravdepodobne na požiadavku z čínskej strany.



Niekoľko dní pred návštevou čínskej delegácie Nemecko vo svojej prvej stratégii národnej bezpečnosti označilo Peking za "partnera, konkurenta a systémového rivala". Autori stratégie zároveň obvinili Čínu, že koná proti nemeckým záujmom a nerešpektuje ľudské práva.



Najnovšia správa, ktorú v utorok zverejnila nemecká spravodajská agentúra, označila Čínu za "najväčšiu hrozbu v súvislosti s ekonomickou a vedeckou špionážou a priamymi zahraničnými investíciami v Nemecku".



Ukázalo sa však, že v prípade prístupu Nemecka k Číne sa ľahšie hovorí, ako koná. Čína tak zostáva najväčším obchodným partnerom Berlína. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbock naznačila, že spôsob, ako zvládnuť túto chúlostivú situáciu, je posilniť spoluprácu s Čínou v oblastiach, na ktorých sa obe strany môžu dohodnúť, ako je napríklad klíma – čoho sa obe strany v utorok chopili.



"Čína a Nemecko by sa mali stať zelenými partnermi," povedal Li Čchiang, zatiaľ čo Scholz dodal, že je potrebná úzka spolupráca v boji proti klimatickým zmenám.



Návšteva v Berlíne sa koná deň po stretnutí čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom v Pekingu, čo naznačuje snahu Číny osloviť Západ a zlepšiť zhoršené vzťahy.



Nemecko chce udržiavať dobré vzťahy s Čínou, svojím najväčším obchodným partnerom, aj napriek tomu, že sa obáva rastúcej asertivity Pekingu, ktorý neodmietol ruskú inváziu na Ukrajinu.



Scholz zároveň vyzval čínsku delegáciu, aby urobila viac v snahe presvedčiť Rusko, nech ukončí vojnu na Ukrajine. "Je dôležité, aby Čína naďalej nedodávala zbrane agresorovi, Rusku," povedal Scholz. Li Čchiang na to priamo nereagoval, ani nespomenul Ukrajinu vo svojom vyhlásení.



Po návšteve v najväčšej európskej ekonomike zamieri Li Čchiang do Francúzska, kde sa zúčastní "samitu o novom globálnom finančnom pakte", ktorý sa koná z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.