Nemecká vláda výrazne zhoršila tohtoročný odhad rastu ekonomiky

Berlín 22. januára (TASR) – Nemecká vláda výrazne zhoršila svoj pôvodný odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky. Oznámila to v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na informácie vládneho zdroja.



Ako zdroj uviedol, nemecká vláda počíta s tohtoročným rastom najväčšej európskej ekonomiky na úrovni 3 %. To predstavuje výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy z jesene minulého roka, ktorá poukazovala na rast v roku 2021 o 4,4 %. Pôvodné očakávania ovplyvnila pokračujúca pandémia nového koronavírusu, ktorá prinútila nemeckú vládu prijať ďalšie obmedzenia.



Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier by mal novú prognózu vlády zverejniť na budúci týždeň. Ako prvý o úprave vládneho odhadu informoval nemecký týždenník Der Spiegel.



Začiatkom týždňa zverejnil prognózu tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky Medzinárodný menový fond. Ten predpokladá, že ekonomika by v roku 2021 mala vzrásť o 3,5 %.