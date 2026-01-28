< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda zhoršila tohtoročný výhľad ekonomiky
Podľa vlády je jedným z dôvodov zhoršených očakávaní skutočnosť, že oživenie v druhej polovici roka 2025 bolo slabšie, ako sa predpokladalo.
Autor TASR
Berlín 28. januára (TASR) - Výrazné oživenie nemeckej ekonomiky zatiaľ nie je na dosah. Vláda v Berlíne očakáva v tomto roku len mierny hospodársky rast na úrovni jedného percenta, oznámila v stredu ministerka hospodárstva Katherina Reicheová pri prezentácii výročnej správy o stave ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podľa vlády je jedným z dôvodov zhoršených očakávaní skutočnosť, že oživenie v druhej polovici roka 2025 bolo slabšie, ako sa predpokladalo. Ešte vlani na jeseň vládny kabinet prognózoval tohtoročný nárast hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,3 %. Ministerka hospodárstva Reicheová v utorok (27. 1.) uviedla, že rast v tomto a budúcom roku bude poháňaný takmer výlučne vládnymi výdavkami. Odkázala pritom na účelové fondy financované z dlhov, prostredníctvom ktorých plánuje vláda vynaložiť desiatky miliárd eur na ochranu klímy, infraštruktúru a obranu.
Minulý rok sa Nemecko len tesne vyhlo tretiemu roku hospodárskeho poklesu po sebe, pričom zaznamenalo minimálny rast na úrovni 0,2 %. Vláda v novej prognóze očakáva, že verejné investície prispejú k rastu HDP v roku 2026 približne dvoma tretinami percentuálneho bodu. Profitovať z nich by mal okrem iného stavebný a obranný priemysel.
