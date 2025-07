Nemecké firmy spustili investičnú iniciatívu Made for Germany

Berlín 21. júla (TASR) - Veľké nemecké spoločnosti vrátane firmy Siemens a Deutsche Bank oznámili investičnú iniciatívu s cieľom oživiť dôveru investorov v najväčšiu ekonomiku Európy. V rámci oznámenej iniciatívy s názvom Made for Germany plánujú spoločnosti investovať v Nemecku do troch rokov vyše 630 miliárd eur.



Podľa agentúr DPA a Reuters sa k iniciatíve pridalo doteraz 61 spoločností. Zástupcov približne polovice z nich prijal v pondelok kancelár Friedrich Merz s cieľom prerokovať plány firiem na podporu ekonomiky. „Tento krok predstavuje výrazný príspevok k posilneniu ekonomického rastu. Podniky zároveň vysielajú silný signál medzinárodným firmám, aby opäť začali vo väčšej miere investovať v Nemecku,“ povedal Merz.



Šéf Deutsche Bank Christian Sewing v tejto súvislosti pre ekonomický denník Handelsblatt uviedol, že „potrebujú vyslať obyvateľom jasný signál, že veci sa v krajine dávajú do pohybu“. Generálny riaditeľ Siemensu Roland Busch pre Handelsblatt dodal, že „na štrukturálne zmeny je potrebná politická odvaha. Musíme konečne urobiť rozhodný krok“.



V rámci novej iniciatívy plánujú spoločnosti investovať do konca roka 2028 celkovo 631 miliárd eur. Financie by mali smerovať do nových závodov a priemyselných oblastí, ako aj do výskumu a modernizácie infraštruktúry. Zatiaľ nie je jasné, aký podiel na oznámenej sume majú už vopred plánované investície a čo z toho sú nové prísľuby.



Clemens Fuest z ekonomického inštitútu Ifo uviedol, že iniciatíva je z pohľadu pokusu oživiť nemeckú ekonomiku „krokom správnym smerom“. Uvidí sa však, aký konkrétny vplyv na hospodárstvo to bude mať a najmä, či sa bude dať počítať s väčším objemom investícií v dlhodobom meradle.