Nemecké podniky očakávajú v roku 2025 pokles vývozu o 2,5 %
Nemecko v roku 2024 vyviezlo do zahraničia tovar v celkovej hodnote 1,549 bilióna eur, čo bolo o 1,7 % menej ako rok predtým.
Autor TASR
Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecké podniky očakávajú ďalší pokles exportu. Návrat k trvalému rastu v súčasnosti nie je na dohľad, oznámilo vo štvrtok Združenie nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA). Vývoz podľa jeho novej prognózy v tomto roku klesne o 2,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecko v roku 2024 vyviezlo do zahraničia tovar v celkovej hodnote 1,549 bilióna eur, čo bolo o 1,7 % menej ako rok predtým. V prvom polroku tohto roka dosiahli vývozy hodnotu 786 miliárd eur. Agresívna colná politika americkej vlády sa stáva čoraz väčšou záťažou pre exportne orientovanú nemeckú ekonomiku. V obchode s najdôležitejším obchodným partnerom zaznamenali nemeckí vývozcovia v júli štvrtý pokles v rade, upozornilo BGA. „Mnohé z nových amerických ciel sú také vysoké, že obchodovanie sa stáva jednoducho nemožným. Pre mnohých nemeckých exportérov to v podstate znamená stratu amerického trhu,“ uviedol Dirk Jandura, prezident BGA.
