Hospodárstvo: Nemecký export v októbri klesol

Wiesbaden 4. decembra (TASR) - Nemecký export v októbri oslabil. Po úprave o kalendárne a sezónne vplyvy klesol oproti septembru o 0,2 % a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa prepadol o 8,1 %. Do zahraničia nemecké podniky vyviezli tovar v celkovej hodnote 126,4 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Do Nemecka sa v októbri doviezol tovar v celkovej hodnote 108,6 miliardy eur. Medzimesačne to predstavuje pokles o 1,2 % a v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o 16,3 %.



Nemecký zahraničný obchod už dlhší čas pociťuje dôsledky oslabenia svetovej ekonomiky, ktorá tlmí dopyt. Bilancia vývozu za prvých desať mesiacov roka bola tiež záporná. Hodnota vyvezeného tovaru sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížila o 0,8 % na 1304,6 miliardy eur. V minulom roku dosiahol nemecký zahraničný obchod ešte rekordný výsledok, čiastočne vďaka výraznému rastu cien.