Nemecký minister hospodárstva vyzval na zásadné reformy v EÚ

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck sa vyslovil za zásadné reformy Európskej únie (EÚ). Európa potrebuje odbúrať byrokraciu, aby sa stala silnejšou a odolnejšou, povedal v pondelok na stretnutí so zástupcami priemyslu v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Habeck vymenoval sedem konkrétnych bodov, ktoré by mala uviesť do praxe budúca Európska komisia. Schvaľovanie fúzií v EÚ by sa malo napríklad posudzovať z perspektívy globálnych trhov a nie len vnútorného trhu spoločenstva. Potrebné je tiež posilniť európsky priemysel a zvoliť aktívnejší prístup v oblasti dodávok surovín, pokračoval predstaviteľ strany Zelených.



Dohody o voľnom obchode by sa v budúcnosti mali uzatvárať podľa hesla "len EÚ", čo znamená, že rozhodnutia by boli prijímané výlučne na európskej úrovni. Vďaka tomu by sa odstránili mnohé zdržania, ktoré súvisia s ratifikačnými procesmi na úrovni členských štátov, vysvetlil Habeck. Diskusia o tejto novej zásade sa musí viesť veľmi opatrne a pragmaticky, uzavrel minister.