Nemecký vývoz a priemyselná produkcia klesli viac ako sa čakalo

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký vývoz a priemyselná produkcia v septembri klesli viac ako sa očakávalo, čo opäť poukázalo na slabosť dvoch pilierov najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vývoz v septembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesol o 1,7 %, oznámil vo štvrtok spolkový štatistický úrad Destatis. Analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters prognózovali miernejší pokles o 1,4 %. Zverejnenie štatistiky prišlo deň po tom, ako nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil rozpad vládnej koalície v Berlíne, čo otvorilo cestu k predčasným voľbám a politickej neistote.



Dobrou správou pre nemecké exportne zamerané podniky nie je ani znovuzvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Trump počas svojej volebnej kampane zdôrazňoval, že v prípade návratu do Bieleho domu zavedie 10 % clo na dovoz zo všetkých krajín. Ak by kroky novej administratívy vo Washingtone USA prerástli do obchodnej vojny s Európu, jednou z hlavných obetí by sa stalo Nemecko.



Nemecký zahraničný obchod vykázal v septembri prebytok vo výške 17 miliárd eur, čo predstavuje pokles v porovnaní s augustovou hodnotou 21,4 miliardy eur. Väčšina nemeckého vývozu v septembri smerovala do Spojených štátov, pričom jeho hodnota sa v porovnaní s augustom zvýšila o 4,8 %. Vývoz do Číny klesol o 3,7 %. Export do krajín Európskej únie sa medzimesačne znížil o 1,8 %.



Priemyselná produkcia v Nemecku podľa osobitných údajov štatistického úradu v septembri medzimesačne klesla o 2,5 %. To bolo výrazne viac ako pokles o 1 % prognózovaný v prieskume agentúry Reuters. V auguste sa priemyselná výroba v porovnaní s júlom zvýšila o 2,6 %.