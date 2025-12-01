< sekcia Ekonomika
Nemecký vývoz do USA v roku 2026 pravdepodobne ďalej klesne
Nemecký vývoz do USA sa v septembri po piatich mesiacoch poklesu mierne zotavil.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. decembra (TASR) - Nemeckí vývozcovia by mali v nasledujúcom roku počítať s ďalšími stratami na svojom najdôležitejšom trhu, v Spojených štátoch, v dôsledku colnej politiky administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Poukazuje na to prognóza, ktorú zverejnila v pondelok nemecká agentúra pre investície a obchod Germany Trade & Invest (GTAI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Po prudkom poklese v roku 2025 však bude strata pravdepodobne menšia,“ uviedla agentúra, ktorá očakáva, že v aktuálnom roku vývoz nemeckého tovaru do USA klesne o 8 až 9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Washington od 7. augusta uplatňuje na väčšinu dovozu z EÚ do USA clá vo výške 15 %. Prezident Trump začiatkom júna rozhodol o zvýšení ciel na oceľ a hliník až na 50 %. Európskej komisii sa následne podarilo dosiahnuť výnimky pre dôležité odvetvia, ako je automobilový priemysel. „Malé a stredné strojárske spoločnosti však budú naďalej silne zaťažené,“ poznamenala GTAI.
Nemecký vývoz do USA sa v septembri po piatich mesiacoch poklesu mierne zotavil. Rozdiel oproti rovnakému mesiacu minulého roka, ktorý nebol ovplyvnený zvýšením ciel, však stále predstavoval 14 %. Podľa odhadov GTAI oslabujúci trh práce a rastúca inflácia v USA pravdepodobne v nasledujúcom roku utlmia spotrebu, zďaleka najdôležitejší pilier americkej ekonomiky. Mnohé spoločnosti navyše zatiaľ nepreniesli vyššie dovozné clá na svojich zákazníkov a podľa GTAI tak pravdepodobne urobia v roku 2026.
