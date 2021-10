Nálada nemeckých podnikateľov sa tento mesiac zhoršila

Mníchov 25. októbra (TASR) - Nemeckým podnikateľom sa v októbri zhoršila nálada a ich dôvera v ekonomiku klesla viac, ako analytici odhadovali, na najnižšiu úroveň od apríla. Dôvodom sú pokračujúce problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré brzdia výrobu. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu renomovaného inštitútu pre výskum hospodárstva Ifo.



Podľa prieskumu index podnikateľskej dôvery v najväčšej európskej ekonomike v októbri 2021 klesol na 97,7 bodu z nahor revidovaných 98,9 bodu v septembri. To je jeho najnižšia hodnota od apríla a mierne pod odhadmi ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 97,9 bodu.



Aj čiastkový index očakávaní podnikateľov sa tento mesiac znížil, a to na 95,4 bodu z 97,4 bodu v septembri a subindex súčasných podmienok v ekonomike klesol na 100,1 zo 100,4 bodu.



„Problémy s dodávkami spôsobujú firmám bolesti hlavy,“ povedal prezident Ifo Clemens Fuest a skonštatoval, že využitie kapacity vo výrobe klesá. „Piesok v kolesách nemeckej ekonomiky brzdí jej zotavovanie,“ dodal.



Analytici očakávajú, že nemecká vláda v stredu (27. 10.) zníži svoj odhad hospodárskeho rastu v tomto roku po tom, ako popredné inštitúty minulý týždeň revidovali nadol spoločnú prognózu na 2,4 % z 3,7 %. Na rok 2022 inštitúty predpovedali nemeckej ekonomike rast o 4,8 %.