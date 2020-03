Peking 24. marca (TASR) – Nič nenaznačuje, že by sa čínska ekonomika už začala zotavovať zo šoku, ktorý jej spôsobil nový koronavírus v prvých dvoch mesiacoch roka. Vyplýva to z predbežných výsledkov nezávislého prieskumu, tzv. čínskej béžovej knihy China Beige Book, ktorá je neoficiálnym hodnotením stavu ekonomiky.



Prieskum China Beige Book sa uskutočňuje každý štvrťrok a podieľa sa na ňom viac ako 3300 čínskych firiem. Podľa rýchleho odhadu, ktorého výsledky boli zverejnené v utorok v Pekingu, primárne ukazovatele za 1. štvrťrok klesli na najnižšiu úroveň takmer za 10 rokov existencie prieskumov.



"Je kľúčové, že výsledky sa naďalej zhoršovali do polovice marca, keď sa väčšina firiem začala znovu otvárať a ľudia vracať späť do práce," uvádza sa v správe, podľa ktorej sa index výnosov čínskych firiem v tomto štvrťroku znížil na -26 bodov, zatiaľ čo ukazovateľ ziskov klesol na -22 bodov.



Ochorenie COVID-19, ktoré sa prvýkrát objavilo koncom minulého roka v čínskom meste Wu-chan, zabilo v tzv. pevninskej Číne viac ako 3200 ľudí. Zatiaľ čo v Číne sa šírenie vírusu zastavilo, vo svete pokračuje, a ešte sa ani nepriblížilo k vrcholu. Mnohé štáty obmedzili cestovanie a vyhlásili blokády v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nového koronavírusu, čo vyvolalo obavy z globálnej recesie, ktoré otriasli finančnými trhmi po celom svete.



V Číne oficiálne údaje za uplynulé dva týždne signalizujú, že najväčšie spoločnosti a kľúčové podniky obnovili svoje aktivity už takmer na 80 % alebo dokonca 90 %. Aktivita malých a stredných podnikov, ktoré prispievajú k väčšine hospodárskeho rastu a zamestnanosti v krajine, je však nižšia, približne na úrovni 60 %.



"Produkcia klesla v marci ešte viac ako vo februári, pracovné týždne sa viac skrátili a nábor zamestnancov sa ďalej znižoval," uviedla spoločnosť China Beige Book, ktorá vykonáva prieskumy. Pripomenula, že návrat do práce neznamená návrat k rastu, aspoň zatiaľ ešte nie.



Podľa China Beige Book "slabosť" ekonomiky môže pretrvať aj po 1. štvrťroku. Odhaduje, že sa hrubý domáci produkt Číny môže v 1. štvrťroku znížiť o 10 až 11 %, a to aj napriek miernemu vzostupu v posledných pár týždňoch tohto kvartálu.



Minulý týždeň zverejnil čínsky národný štatistický úrad údaje za január a február, ktoré ukázali prudký pokles kľúčových ukazovateľov, ako sú investície do fixných aktív, maloobchodný predaj a priemysel.



Oficiálna miera nezamestnanosti, o ktorej mnohí analytici pochybujú, tiež vo februári vyskočila, a to na 6,2 %, teda nad úroveň, na ktorej sa držala uplynulé dve desaťročia.



Aj analýza China Beige Book ukázala, že všetky regióny a každý sektor zaznamenali v 1. štvrťroku úbytok pracovných síl. Ale odhalila tiež, že výsledky prieskumu o zamestnanosti neboli také zlé, ako analytici očakávali, najmä v prípade malých a stredných podnikov. Správa tiež poukázala na to, že situácia by sa mohla vyvíjať oboma smermi, to znamená, že môže prísť "solídny zvrat" v 2. štvrťroku alebo sa ukáže potreba oveľa väčšieho zásahu vlády.



Mnoho ekonómov pre pandémiu znížilo svoje prognózy rastu Číny v tomto roku. China International Capital Corporation (CICC) tak urobila v pondelok (23. 3.) a najnovšie očakáva za celý rok rast reálneho HDP o 2,6 % namiesto predchádzajúcich 6,1 %.



"Príbeh obnovy Číny sa už netýka iba domácej odolnosti, ale aj faktorov, ktoré sú mimo kontroly Pekingu," uvádza sa v správe China Beige Book. Oslabenie globálnej ekonomiky môže totiž podkopať zotavovanie čínskeho hospodárstva v 2. štvrťroku, keďže jeho kľúčovým motorom je export.