O post šéfa Svetovej obchodnej organizácie sa uchádza šesť kandidátov

Ženeva 8. júla (TASR) – Novým šéfom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa chce stať šesť kandidátov. Táto inštitúcia pritom čelila obrovským problémom ešte predtým, ako svet zasiahla hospodárska kríza v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



V stredu vypršal termín na oznámenie kandidatúry na obsadenie postu po odchode súčasného generálneho riaditeľa WTO Roberta Azeveda, brazílskeho kariérneho diplomata, koncom augusta, o rok skôr, ako mu vyprší mandát.



Na jeho miesto chce nastúpiť šesť kandidátov: z Egypta, Kene, Mexika, Moldavska, Nigérie a Južnej Kórey. Nový šéf musí oživiť stagnujúce obchodné rokovania, pripraviť pôdu pre ministerskú konferenciu v roku 2021, jednu z hlavných udalostí WTO, a zlepšiť vzťahy s Washingtonom.



Spojené štáty, ktoré pohrozili vystúpením z WTO, od decembra blokujú odvolací senát organizácie na riešenie sporov a chcú tiež, aby už Čína nebola zaraďovaná medzi rozvojové ekonomiky.



V polovici mája 62-ročný Azevedo prekvapujúco oznámil, že z osobných dôvodov ukončí svoje druhé štvorročné obdobie skôr. To núti 164 členských štátov WTO, aby našli jeho nástupcu už za tri mesiace namiesto zvyčajných deviatich mesiacov.



Budúci šéf WTO sa nevolí, ale vyberá na základe konsenzu, pričom sa postupne vylučujú jednotliví kandidáti. Hlasovanie je možné tiež, ale len ako posledná možnosť. K tomuto scenáru pritom zatiaľ nikdy nedošlo.



V roku 1999, keď si členské krajiny WTO nevedeli vybrať z dvoch uchádzačov, nakoniec rozhodli, že obaja budú zastávať tento post, každý počas troch rokov.



Budúceho šéfa organizácie so sídlom v Ženeve čaká hneď od nástupu ťažká úloha, keďže sa WTO ocitla uprostred sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou.



„Ak bude proces výberu budúceho generálneho riaditeľa silne spolitizovaný, mohlo by to celú záležitosť blokovať,“ uviedol diplomatický zdroj, ktorý nechcel byť menovaný. Ak sa nepodarí dosiahnuť včas konsenzus, prevezme v septembri vedenie organizácie jeden zo štyroch generálnych riaditeľov na základe poverenia.



O najvyššiu funkciu vo WTO sa uchádzajú juhokórejská ministerka obchodu Yoo Mjung-hee, bývalá kenská ministerka zahraničných vecí Amina Mohamedová, bývalý generálny riaditeľ WTO, Mexičan Jesús Seade Kuri, bývalá nigérijská ministerka zahraničných vecí a financií Ngozi Okonjo-Iweala, bývalý egyptský diplomat Hamid Mamdouh a bývalý moldavský minister zahraničia Tudor Ulianovschi.



Od založenia WTO v roku 1995 boli jej generálnymi riaditeľmi traja Európania, zatiaľ čo ďalší boli (vždy po jednom) z Oceánie, Ázie a Južnej Ameriky. Žiadny líder WTO nebol nikdy z Afriky, aj keď v organizácii neexistuje princíp regionálnej rotácie. Africké národy však doposiaľ nepredložili svojho spoločného kandidáta.



Africká únia aktuálne poskytla oficiálnu podporu trom kandidátom vrátane Egypťana Mamdouha, bývalého vysokého predstaviteľa WTO, ktorý je tiež švajčiarskym štátnym príslušníkom.



Mamdouh ako prvý oznámil svoju kandidatúru. Rozhodnutie Nigérie postaviť proti nemu Okonjo-Iwealu vyvolalo spor v Africkej únii. Nigériská kandidátka zase poukázala na fakt, že WTO nikdy nemala na čele ženu. „Dúfam, že generálny riaditeľ WTO bude zvolený predovšetkým na základe svojich schopností,“ dodala.



Najmladším uchádzačom je 37-ročný Ulianovschi, zatiaľ čo Seade je najstarší. Pôsobil tiež v Svetovej banke a Medzinárodnom menovom fonde.