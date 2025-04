Obchodná bilancia Británie a USA bola vlani takmer vyrovnaná

Londýn 25. apríla (TASR) - Obchod s tovarom medzi Britániou a Spojenými štátmi bol v roku 2024 takmer vyrovnaný. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu ONS pred rokovaniami o clách vo Washingtone. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa štatistík Spojené kráľovstvo minulý rok doviezlo z USA tovar v hodnote 57,1 miliardy libier (66,93 miliardy eur) a jeho export opačným smerom dosiahol 59,3 miliardy GBP. Vďaka takmer vyrovnanej obchodnej bilancii sa Británia vyhla recipročným clám USA, ktoré začiatkom tohto mesiaca oznámil americký prezident Donald Trump. Na britský export do USA sa tak vzťahujú len plošné clá vo výške 10 % a tiež clá vo výške 25 % na dovoz áut, ocele a hliníka.



Práve 25-percentné clá znepokojujú britských výrobcov, keďže USA predstavujú pre firmy v dotknutých odvetviach významný exportný trh. „Výrobcovia čelia značnej neistote, keďže dopyt v USA pravdepodobne slabne s dominovým efektom na iných trhoch a v dodávateľských reťazcoch,“ uviedlo v piatok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT).



Pokiaľ ide o bilanciu služieb z údajov ONS vyplýva, že Spojené kráľovstvo vykázalo vlani prebytok, keďže do USA vyviezlo služby v celkovej hodnote 137 miliárd GBP a doviezlo len za 61,2 miliardy GBP. Sektor služieb však zatiaľ zostáva na okraji obchodných sporov, ktoré inicioval Trump.



Británia a Spojené štáty už niekoľko týždňov vedú obchodné rokovania. Ministerka financií Rachel Reevesová sa má stretnúť so svojím americkým náprotivkom Scottom Bessentom v piatok vo Washingtone na okraj jarného zasadnutia Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky.



Reevesová pritom v piatok pre BBC povedala, že obchodné vzťahy Spojeného kráľovstva s Európskou úniou (EÚ) sú „pravdepodobne dôležitejšie“ ako s USA. Európsky blok, z ktorého Británia vystúpila na začiatku dekády, zostáva najväčším obchodným partnerom Londýna.



Britský premiér Keir Starmer sa snaží o zblíženie s EÚ od víťazstva jeho Labouristickej strany vo voľbách v júli minulého roka. Na budúci mesiac sa má uskutočniť významný samit EÚ a Spojeného kráľovstva, Starmer však vylúčil, že by sa Británia opäť pripojila k európskemu bloku.



Reevesová v predchádzajúcich dňoch vyhlásila, že sa nemieni „ponáhľať s uzavretím dohody“ so Spojenými štátmi a načrtla niekoľko červených čiar, ktoré vylučujú akúkoľvek diskusiu o automobilových a potravinových štandardoch, ako aj o bezpečnosti online.



Labouristická strana však nepoprela, že jej daň pre digitálne spoločnosti, ktorá do rozpočtu prináša 800 miliónov GBP, je na rokovacom stole. Takýto ústupok by potešil šéfov hlavných amerických technologických firiem, ktorí sa stali blízkymi Trumpovými spojencami.



(1 EUR = 0,8531 GBP)