Obchodný deficit Británie v decembri klesol, export vzrástol

Londýn 12. februára (TASR) - Deficit obchodnej bilancie Spojeného kráľovstva v decembri 2020 klesol. Prispel k tomu strmší nárast exportu ako importu. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ONS.



Podľa najnovších údajov sa obchodný schodok Spojeného kráľovstva vlani v decembri znížil na 6,2 miliardy libier (7,06 miliardy eur) z revidovaných 6,6 miliardy GBP v predchádzajúcom mesiaci. Napriek poklesu bol decembrový deficit druhý najväčší od apríla 2019.



Štatistiky ukázali tiež, že britský export sa v decembri zvýšil medzimesačne o 1 % na 46,61 miliardy GBP po znížení o 0,7 % v novembri. Export tovaru do Európskej únie (EÚ) v poslednom mesiaci vlaňajška vzrástol o 3 %, zatiaľ čo do krajín mimo EÚ stagnoval.



A zároveň, import do Británie stúpol v decembri iba o 0,1 % na 52,81 miliardy GBP, napriek tomu dosiahol desaťmesačné maximum. V novembri pritom dovoz klesol o 4,5 %.



Dovoz tovaru z EÚ sa zvýšil o 2,7 % a z krajín mimo bloku sa znížil o 3,4 %.



Za celý rok 2020 deficit obchodnej bilancie v Spojenom kráľovstve klesol na 9,6 miliardy GBP z 27,5 miliardy GBP v predchádzajúcom roku 2019, pričom vývoz sa znížil o 17,1 % a dovoz o 18,9 %.