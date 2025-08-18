Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obchodný deficit Španielska sa v júni 2025 prehĺbil

Vývoz sa v júni medziročne zvýšil o 2,4 % po náraste o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci.

Madrid 18. augusta (TASR) - Obchodný deficit Španielska sa v júni 2025 prehĺbil, keďže dovoz rástol rýchlejšie ako vývoz. Ukázali to v pondelok predbežné údaje španielskeho ministerstva hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Konkrétne, schodok zahraničnoobchodnej bilancie štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v júni 2025 zvýšil na 3,59 miliardy eur zo 710 miliónov eur v rovnakom mesiaci minulého roka. A bol tiež väčší než v máji 2025, keď Španielsko vykázalo deficit 2,54 miliardy eur.

Vývoz sa v júni medziročne zvýšil o 2,4 % po náraste o 0,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Ale dovoz stúpol oveľa viac, a to o 10,9 % (o 1,3 % v máji). V medzimesačnom porovnaní v júni vývoz klesol o 3,5 % a dovoz o 0,5 %.

Za celý 2. štvrťrok zaznamenalo Španielsko obchodný deficit 7,71 miliardy eur, ktorý bol nižší než schodok 8,1 miliardy eur v 1. štvrťroku.
.

